УЄФА одним з перших пригадав визначні моменти з кар'єри Валерія Лобановського у 82-річницю з дня його народження.

Сьогодні, 6 січня, легендарному Валерію Лобановському могло б виповнитись 82 роки. УЄФА з нагоди дня народження Метра опублікував у своєму офіційному Twitter фото з визначними подіями у його житті. Також футбольний союз перелічив більшість досягнень Лобановського у статусі гравця та тренера.

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Валерій Васильович тренував Дніпро та Динамо по завершенні кар'єри футболіста. З киянами він 8 разів перемагав у чемпіонаті СРСР та 5 разів – в чемпіонаті України. В активі легенди разом з "біло-синіми" шість перемог в Кубку СРСР, три – в Кубку України, а також два тріумфи в Кубку володарів кубків і в Суперкубку УЄФА 1975 року.

Метр тренував і збірні СРСР, Кувейту та України. "Синьо-жовтих" очолював у 2000-2002 роках. Помер 13 травня 2002-го у лікарні після інсульту.

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