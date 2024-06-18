Бывший защитник тбилисского Динамо Георгий Майсурадзе продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт клуба. Подробности сделки пока не разглашаются, и житомирский клуб еще не сделал официального объявления о трансфере игрока.

Полесье официально объявило о трансфере игрока сборной Украины

Георгий Майсурадзе – воспитанник академии тбилисского Динамо. Вместе со столичной командой он дважды становился чемпионом Грузии и дважды обладателем Суперкубка.

К слову, прошлом сезоне 22-летний грузин провел за первую команду родного клуба 17 матчей и отдал 1 ассист.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки