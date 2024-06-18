УЕФА официально объявил пары, которые начнут новую кампанию Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде примут участие 28 команд.

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В результате жеребьевки сформируются 14 игровых пар, которые будут определять между собой обладателей путевок во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Те, кто не пройдут в следующую стадию соревнований, переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Слован (Словакия) – Струга (Северная Македония)

Нью Сейнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория)

Борац (Босния и Герцеговина) – Эгнатия (Албания)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Балкани (Косово) – Санта Колома (Андорра)

Флора Талинн (Эстония) – Целье (Словения)

Клаксвик (Фарерские острова) – Дифферданж (Люксембург)

Паневежис (Литва) – ГИК (Финляндия)

РФШ (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия)

Викингур (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Виртус (Сан-Марино) – FCSB (Румыния)

Лудогорец (Венгрия) – Динамо Батуми (Грузия)

Ордабасы (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)

Динамо Минск (Беларусь) – Пюник (Армения)

Киевское Динамо начнет свою кампанию в турнире со второго раунда. Своего соперника команда Шовковского узнает 19 июня.

Первые матчи первого отборочного цикла пройдут 9 и 10 июля, а ответные матчи – 16 и 17 июля.

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