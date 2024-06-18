Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов 2024/25 – результаты
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25
УЕФА официально объявил пары, которые начнут новую кампанию Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде примут участие 28 команд.
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В результате жеребьевки сформируются 14 игровых пар, которые будут определять между собой обладателей путевок во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Те, кто не пройдут в следующую стадию соревнований, переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:
Слован (Словакия) – Струга (Северная Македония)
Нью Сейнтс (Уэльс) – Дечич (Черногория)
Борац (Босния и Герцеговина) – Эгнатия (Албания)
Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Балкани (Косово) – Санта Колома (Андорра)
Флора Талинн (Эстония) – Целье (Словения)
Клаксвик (Фарерские острова) – Дифферданж (Люксембург)
Паневежис (Литва) – ГИК (Финляндия)
РФШ (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия)
Викингур (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
Виртус (Сан-Марино) – FCSB (Румыния)
Лудогорец (Венгрия) – Динамо Батуми (Грузия)
Ордабасы (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)
Динамо Минск (Беларусь) – Пюник (Армения)
Киевское Динамо начнет свою кампанию в турнире со второго раунда. Своего соперника команда Шовковского узнает 19 июня.
Первые матчи первого отборочного цикла пройдут 9 и 10 июля, а ответные матчи – 16 и 17 июля.
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