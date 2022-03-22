Спорт страны-агрессорки уже давно в изоляции, теперь похожая судьба ждет болельщиков.

Российские бродкастеры пожинают горькие плоды своей деятельности по обслуживанию пропагандистской машины Путина. Тамошние телеканалы регулярно искажают телекартинку, чтобы за "перебрик" не просочилась информация, как мир поддерживает Украину.

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В частности, во время трансляций футбольных матчей каналы намеренно накладывают архивные кадры, чтобы перекрыть сине-желтую символику или призывы прекратить войну. Поэтому ряд топ-чемпионатов запретили показывать матчи на России.

Подобным путём готов пойти УЕФА, сообщает Yahoo Sports. Соответствующие органы изучают вопрос, чтобы запретить Матч ТВ показывать матчи сборных, которые состоятся уже на этой неделе.

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