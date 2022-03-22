Спорт країни-агресорки вже давно у ізоляції, тепер схожа доля чекає на уболівальників.

Російські бродкастери пожинають гіркі плоди своєї діяльності з обслуговування пропагандистської машини Путіна. Тамтешні телеканали регулярно спотворюють телекартинку, аби за "порєбрик" не просочилася інформація, як світ підтримує Україну.

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Зокрема, під час трансляцій футбольних матчів канали навмисно накладають архівні кадри, щоб перекрити синьо-жовту символіку або ж заклики припинити війну. Через це низка топ-чемпіонатів заборонили показувати матчі на Росії.

Схожим шляхом готовий піти УЄФА, повідомляє Yahoo Sports. Наразі відповідні органи вивчають питання, щоб заборонити Матч ТВ показувати матчі збірних, які відбудуться вже цього тижня.

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