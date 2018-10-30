"Удар жизни благодаря Хацкевичу, а хвастался Гармаш": Кендзера о причинах супергола Динамо и смене позиции в сборной

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера пообщался с заместителем главного редактора Przeglad Sportowy Томашем Влодарчиком. О голе в ворота Ренна, Александре Хацкевиче и сборной Польши читайте на "Футбол 24".

"Хацкевич отчитал меня"

Фантастический гол в ворота Ренна? Забавная получилась ситуация, ведь за день до этого у нас состоялась тренировка там же и тренер Хацкевич дал указание поиграть на укороченном участке поля. Я оказался в очень похожей ситуации, перед штрафной, но не пробил, а отдал мяч в сторону. Соперник перехватил его, пошла контра и мы пропустили гол.

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После занятия тренер подошел ко мне и начал корить. Спросил, почему я не бью, если есть для этого все условия и способности. "Да, да, да", – коротко ответил я, но он еще раз подчеркнул, что во время матча мне не нужно думать дважды. Вот я и не брал время на размышления. Получилось идеально.

Надо ли слушать тренера? Да конечно! Сразу после матча у меня был тест на допинг. Я поздно вернулся в отель, поэтому только утром мы могли поговорить об этом голе. Тренер только красноречиво на меня глянул, и мы улыбнулись друг другу.

"Гармаш едва себе ногу не оторвал"

Партнеры удивились? Прежде всего Денис Гармаш, наш остряк в команде. Он за мгновение до удара не попал по мячу, поэтому тот пришел ко мне. Отмечал, какой красивый голевой пас отдал. Говорил, что это все было специально, чтобы я мог показать свой удар издалека.

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Конечно, он получил быстрый ответ. Едва не оторвал себе ногу, которой замахнулся под удар со всей силы. Если серьезно, то я получил море поздравлений. Это, несомненно, самый красивый гол в моей карьере – в серьезном турнире, против сильной команды.

"Чувствую, что развиваюсь"

Игра в основе в каждом матче? Да, я абсолютно не жалею, что поехал на Восток. Моя цель была перейти в сильный клуб, который играет в еврокубках. Сейчас все идет в хорошем направлении. Чувствую, что развиваюсь. Я стал уже совсем другим игроком, нежели был в чемпионате Польши. И в Киеве мне живется очень хорошо. работаю ежедневно в отличных условиях, не на что жаловаться.

Был ли разочарован вылетом из Лиги чемпионов

Да, конечно. В квалификации мы попали на Аякс и вылетели, но нечего стыдиться. Ведь на групповом этапе эта команда показала даже в матче с Баварией, что умеет играть в футбол. Сейчас мы бьемся за наилучший результат в Лиге Европы, а на внутренней арене – за чемпионство Украины, чтобы обеспечить себе прямую путевку в ЛЧ. На неделе играем очень важный матч против Шахтера.

Конкуренция в сборной Польши и смена позиции

После Чемпионата мира я вернулся в национальную команду. С тех пор как играю в Динамо, меня вызывают достаточно регулярно, однако не смог попасть на важнейшее событие – Мундиаль, который состоялся в России. Конкуренция на правом фланге огромная, но это хорошо. Сейчас №1 – Бартош Берешински, однако я не сдаюсь. Конкуренция делает лучше.

Никто не будет обижаться, если тренер выберет другого. Левый фланг – большая проблема в сборной? Я играл несколько матчей на этой позиции еще в Лехе. Это немного другой опыт, ведь надо чаще играть более слабой ногой, немного по-другому располагаться перед соперником, но у меня не возникнет проблем, если наставник скажет сыграть слева.

Перевел и адаптировал Тарас Котив, "Футбол 24"

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