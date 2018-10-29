УЕФА опубликовал выплаты участникам Лиги Европы 2017/18: стало известно, сколько миллионов евро заработали Динамо и Заря

Появилась информация, насколько украинские клубы пополнили свой бюджет благодаря выступлениям в Лиге Европы сезона 2017/18.

56 участников Лиги Европы 2017/18 получили от УЕФА сумму в размере 428,1 миллиона евро, информирует официальный сайт организации.

Больше всех заработал в турнире лондонский Арсенал – более 37 миллионов евро. "Канониры" получили больше, чем победитель Атлетико – только 16 млн. Причина в том, что мадридцы начали выступления с плей-офф.

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Динамо обогатилось на 7 миллионов 659 тысяч евро, а Заря пополнила казну на 4 миллиона 437 тысяч евро. Выплаты осуществлялись в соотношении 60% на 40%. Основную часть средств команды заработали благодаря фиксированным выплатам за выступления на Лиге Европы, а другую часть – исходя из коммерческого веса каждого национального рынка.

Каждая команда, которая вышла в групповой раунд Лиги Европы, гарантированно получила 2,6 млн евро. На этой стадии также начислялись бонусы за результаты: 360 тысяч евро за победу и 120 тысяч за ничью. 120 тысяч евро, которые оставались после ничьих, формировали общий пул, который распределяли между всеми участниками группового этапа, в зависимости от количества выигранных матчей.

Победители групп заработали дополнительные 600 тысяч евро, а команды, которые финишировали в группах вторыми, – 300 тысяч. Каждый участник 1/16 финала получил еще 500 тысяч евро, а кто вышел в 1/8 финала – еще 750 тысяч. Четвертьфиналисты добавили к предыдущей сумме по 1 млн евро, полуфиналисты – по 1,6 млн. Марсель за выход в финал пополнил свой бюджет на 3,5 млн евро, а Атлетико за победу в турнире – на 6,5 млн.

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