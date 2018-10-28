УЄФА опублікував виплати учасникам Ліги Європи 2017/18: стало відомо, скільки мільйонів євро заробили Динамо і Зоря

З'явилася інформація, наскільки українські клуби поповнили свій бюджет завдяки виступам у Лізі Європи сезону 2017/18.

56 учасників Ліги Європи 2017/18 отримали від УЄФА суму в розмірі 428,1 мільйона євро, інформує офіційний сайт організації.

Найбільше заробив у турнірі лондонський Арсенал – понад 37 мільйонів євро. "Каноніри" отримали більше, ніж переможець Атлетіко – лише 16 млн. Причина в тому, що мадридці розпочали виступи з плей-офф.

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Динамо збагатилося на 7 мільйонів 659 тисяч євро, а Зоря поповнила казну на 4 мільйони 437 тисяч євро. Виплати здійснювалися у співвідношені 60% на 40%. Основну частину коштів команди заробили завдяки фіксованим виплатам за виступи на Лізі Європи, а іншу частину – виходячи з комерційної ваги кожного національного ринку.

Кожна команда, яка вийшла в груповий раунд Ліги Європи, гарантовано отримала 2,6 млн ​​євро. На цій стадії також нараховувалися бонуси за результати: 360 тисяч євро за перемогу і 120 тисяч за нічию. 120 тисяч євро, які залишалися після нічиїх, формували загальний пул, який розподіляли між усіма учасниками групового етапу, залежно від кількості виграних матчів.

Переможці груп заробили додаткові 600 тисяч євро, а команди, які фінішували в групах другими, – 300 тисяч. Кожен учасник 1/16 фіналу отримав ще 500 тисяч євро, а хто вийшов в 1/8 фіналу – ще 750 тисяч. Чвертьфіналісти додали до попередньої суми по 1 млн євро, півфіналісти – по 1,6 млн. Марсель за вихід у фінал поповнив свій бюджет на 3,5 млн євро, а Атлетіко за перемогу в турнірі – на 6,5 млн.

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