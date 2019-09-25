УЕФА опубликовал календарь Лиги наций 2020/21 – сборная Украины будет играть среди элиты

Европейский футбольный союз утвердил официальные даты проведения матчей второго розыгрыша Лиги наций.
Календарь Лиги наций 2020/21 был опубликован на официальном сайте УЕФА. Жеребьевка турнира состоится 3 марта 2020 в Амстердаме.
Лига наций: УЕФА изменил порядок формирования групп – сборная Украины получит дополнительного соперника
1 тур: 3-5 сентября 2020 года
2 тур: 6-8 сентября 2020
3 тур: 8-10 октября 2020
4 тур: 11-13 октября 2020 года
5 тур: 12-14 ноября 2020 года
6 тур: 15-17 ноября 2020 года
Финал турнира: 2-6 июня 2021 года
УЕФА официально объявил о запуске нового турнира – Лиги конференций
Напомним, сборная Украины будет играть в дивизионе А. Команда Андрея Шевченко пробилась в элиту благодаря победе в своей группе предыдущего розыгрыша Лиги Наций. Соперниками "сине-желтых" в дивизионе Б были сборные Словакии и Чехии.