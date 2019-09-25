УЄФА опублікував календар Ліги націй 2020/21 – збірна України гратиме серед еліти

Європейський футбольний союз затвердив офіційні дати проведення матчів другого розіграшу Ліги націй.
Календар Ліги націй 2020/21 був опублікований на офіційному сайті УЄФА. Жеребкування турніру відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі.
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1 тур: 3-5 вересня 2020 року
2 тур: 6-8 вересня 2020 року
3 тур: 8-10 жовтня 2020 року
4 тур: 11-13 жовтня 2020 року
5 тур: 12-14 листопада 2020 року
6 тур: 15-17 листопада 2020 року
Фінал турніру: 2-6 червня 2021 року
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Нагадаємо, збірна України гратиме в дивізіоні А. Команда Андрія Шевченка пробилася до еліти завдяки перемозі у своїй групі попереднього розіграшу Ліги Націй. Суперниками "синьо-жовтих" у дивізіоні Б були збірні Словаччини та Чехії.