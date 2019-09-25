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УЄФА опублікував календар Ліги націй 2020/21 – збірна України гратиме серед еліти

15:57 3388 Читать на русском
УЄФА опублікував календар Ліги націй 2020/21 – збірна України гратиме серед еліти
Збірна України / Сайт УАФ

Європейський футбольний союз затвердив офіційні дати проведення матчів другого розіграшу Ліги націй.

Календар Ліги націй 2020/21 був опублікований на офіційному сайті УЄФА. Жеребкування турніру відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі.

Ліга націй: УЄФА змінив порядок формування груп – збірна України отримає додаткового суперника

1 тур: 3-5 вересня 2020 року

2 тур: 6-8 вересня 2020 року

3 тур: 8-10 жовтня 2020 року

4 тур: 11-13 жовтня 2020 року

5 тур: 12-14 листопада 2020 року

6 тур: 15-17 листопада 2020 року

Фінал турніру: 2-6 червня 2021 року

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Нагадаємо, збірна України гратиме в дивізіоні А. Команда Андрія Шевченка пробилася до еліти завдяки перемозі у своїй групі попереднього розіграшу Ліги Націй. Суперниками "синьо-жовтих" у дивізіоні Б були збірні Словаччини та Чехії.

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Ліга націй УЄФА
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