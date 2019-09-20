УЕФА определил претендентов на лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал имена 4 претендентов на звание лучшего игрока 1 тура группового этапа Лиги Европы.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Букайо Сака, Клаудиу Кешеру, Николо Дзаньоло и Кевин Бюа претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Кешеру и Бюа стали главными героями в эпических погромах россиян. Румын отметился хет-триком в ворота ЦСКА (5:1), швейцарец сделал дубль в матче с Краснодаром (5:0). 18-летний вингер Арсенала Букайо Сака забил гол и отдал 2 ассиста в матче с Айнтрахтом (3:0), а Николо Дзаньоло сделал то же в поединке против Истанбула Башакшехира (4:0).

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