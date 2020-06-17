УЕФА определил дату и место проведения Суперкубка Европы-2020

Европейский союз футбольных ассоциаций официально подтвердил город, который примет Суперкубок УЕФА в нынешнем году.

Триумфатор Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы поборются за трофей осенью, сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов

Матч за Суперкубок Европы сыграют в столице Венгрии Будапеште. Поединок на Пушкаш Арене запланирован на 24 сентября. Также союз ассоциаций определил хозяев и последующих лет. Суперкубок УЕФА в 2021 году примет Белфаст, в 2022-м – Хельсинки, а в 2023-м – Казань.

К слову, ранее Шахтер узнал место и дать доигрывания ключевых матчей Лиги Европы 2019/20. В прошлом году Суперкубок УЕФА принял Стамбул.