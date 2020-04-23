УЕФА официально принял решение о названии Евро-2020, перенесенного из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял ряд важных решений, связанных с коллапсом в футболе из-за пандемии коронавируса.

"После переноса Евро-2020 на лето 2021 года и после тщательного внутреннего рассмотрения, а также нескольких дискуссий с партнерами Исполнительный комитет решил, что турнир сохранит свое название Евро-2020", – говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Отмечается, что это решение позволяет УЕФА сохранить традиционное видение турнира для празднования 60-летия проведения чемпионата Европы по футболу (1960 – 2020). Также такой шаг поможет избежать проблем с уже запущенной медиа-кампанией по популяризации турнира.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти этим летом, однако через паузу в футболе, объявленную из-за пандемии коронавируса, турнир был перенесен на 2021.

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