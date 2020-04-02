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УЕФА не поддерживает решение досрочно завершить чемпионат Бельгии

2 апреля 22:53 33 Читати українською
УЕФА не поддерживает решение досрочно завершить чемпионат Бельгии
ФК Брюгге

Пандемия коронавируса побуждает руководство бельгийского футбола к радикальным решениям.

2 апреля руководство лиги Жупиле решило досрочно завершить национальный чемпионат. "Золото" бельгийского первенства получит Брюгге украинца Эдуарда Соболя, который уверенно лидировал, опережая Гент на 15 очков.

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Сообщается, что в УЕФА не слишком довольны таким решением, поскольку в организации была идея совместной борьбы с кризисом и одновременного завершения национальных чемпионатов в Европе.

"У нас была идея гармоничного завершения всех турниров, чтобы лиги возобновили свои чемпионаты и завершили их летом по спортивному принципу", – говорится в заявлении УЕФА, которое приводит Het Nieuwsblad.

"Такого чемпионства не нужно": капитан Брюгге – о досрочном завершении чемпионата Бельгии

В УЕФА опасаются, что по примеру Бельгии пойдут другие европейские чемпионаты среднего уровня, тогда как ведущие лиги, учитывая ​​крупные телевизионные контракты и высокие зарплаты игроков, будут делать все, чтобы закончить сезон.

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