"Такого чемпионства не нужно": капитан Брюгге – о досрочном завершении чемпионата Бельгии

Капитан Брюгге Рууд Вормер отреагировал на информацию о досрочном завершении лиги Жупиле.

"Узнал об этом случайно, один из тренеров прислал мне сообщение. Очень странный способ завоевать титул, ведь хотелось все сделать на поле. Надеюсь, больше такого никогда не будет, такого чемпионства не нужно.

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Однако, в целом, я считаю, что Брюгге в течение сезона заслужил титул. У нас сейчас отрыв в 15 очков. Хотелось бы позже иметь возможность отпраздновать это с болельщиками", – цитирует Вормера Voetbal Nieuws.

Напомним, руководство лиги Жупиле решило досрочно завершить национальный чемпионат. "Золото" бельгийского первенства получит Брюгге украинца Эдуарда Соболя, который уверенно лидировал, опережая Гент 15 очков.

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