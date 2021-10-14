УЕФА назвал лучших игроков сборной Украины по итогам октябрьских матчей
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко раз доказал статус главного игрока национальной команды.
УЕФА обновила рейтинг футболистов FedEx Performance Zone после последних матчей национальных команд, где Андрей Яромленко поднялся на 41 место, сообщает Команда 1.
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Вторым среди украинцев стал нападающий Бенфики Роман Яремчук (73 место), третий – Николай Матвиенко (112), а замыкает четверку Тарас Степаненко (132).
Напомним, в последних матчах квалификации к ЧМ-2022 "сине-желтым" удалось обыграть Финляндию (2:1), а также команда Петракова расписала ничью с боснийцами (1:1).
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