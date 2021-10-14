УЕФА обновила рейтинг футболистов FedEx Performance Zone после последних матчей национальных команд, где Андрей Яромленко поднялся на 41 место, сообщает Команда 1.

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Вторым среди украинцев стал нападающий Бенфики Роман Яремчук (73 место), третий – Николай Матвиенко (112), а замыкает четверку Тарас Степаненко (132).

Напомним, в последних матчах квалификации к ЧМ-2022 "сине-желтым" удалось обыграть Финляндию (2:1), а также команда Петракова расписала ничью с боснийцами (1:1).

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