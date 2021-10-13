Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился впечатлениями от матча 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

"Хорошая игра получилась, на одном дыхании, причем, в исполнении обеих сборных. Матч держал в напряжении все 90 минут. Мне понравилась команда Боснии и Герцеговины. Это очень организованный коллектив.

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Думаю, сборной Украины в этом поединке, особенно во втором тайме не хватило такого футболиста, как Малиновский. Я не хочу вмешиваться в эти споры, давать кому-то оценки, а просто констатирую факт", – рассказал специалист в комментарии Footboom.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Андрея Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка. Теперь судьба путевки на ЧМ-2022 для "сине-желтых" зависит от результатов сборных Финляндии и Боснии.

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