УЄФА назвав найкращих гравців збірної України за підсумками жовтневих матчів
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вкотре довів статус головного гравця національної команди.
УЄФА оновила рейтинг футболістів FedEx Performance Zone після останніх матчів національних команд, де Андрій Яромленко здійнявся на 41 місце, повідомляє Команда 1.
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Другим серед українців став нападник Бенфіки Роман Яремчук (73 місце), третій – Микола Матвієнко (112), а замикає четвірку Тарас Степаненко (132).
Нагадаємо, в останніх матчах кваліфікації до ЧС-2022 "синьо-жовтим" вдалось обіграти Фінляндію (2:1), а також команда Петракова розписала нічию з бонійцями (1:1).
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