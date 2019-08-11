УЕФА назначил арбитров на ответные матчи Зари и Мариуполя в Лиге Европы

Представители Украины во втором еврокубке узнали имена рефери, которые будут работать на их матчах.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал списки бригад, которые будут обслуживать очередные матчи квалификации Лиги Европы.

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Главным арбитром встречи между Зарей и софийским ЦСКА станет француз Амори Делеру, его ассистенты – Фредерик Акетт и Филипп Жанн. Резервный арбитр также из Франции – Оливье Тюаль.

На матче АЗ – Мариуполь будет работать польская бригада во главе с Бартошем Франковски. Его помощниками на линии станут Марчин Бонек и Якуб Винклер, четвертый судья – Даниел Стефански.

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Напомним, оба противостояния украинских клубов в Лиге Европы состоятся 15 августа.