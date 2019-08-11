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УЄФА призначив арбітрів на матчі-відповіді Зорі та Маріуполя в Лізі Європи

14:59 344 Читать на русском
УЄФА призначив арбітрів на матчі-відповіді Зорі та Маріуполя в Лізі Європи
Бартош Франковскі / Сайт ФІФА

Представники України в другому єврокубку дізналися імена рефері, які працюватимуть на їхніх матчах.

 

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував списки бригад, які обслуговуватимуть чергові матчі кваліфікації Ліги Європи.

Динамо – Брюгге: УЄФА назвав арбітрів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Головним арбітром зустрічі між Зорею та софійським ЦСКА стане француз Аморі Делеру, його асистенти – Фредерік Акетт та Філіпп Жанн. Резервний арбітр також із Франції – Олів'є Тюаль.

На матчі АЗ – Маріуполь працюватиме польська бригада на чолі з Бартошем Франковскі. Його помічниками на лінії стануть Марчін Бонєк і Якуб Вінклер, четвертий суддя – Даніел Стефанскі.

Стадіон АЗ зазнав жахливих руйнувань за кілька днів до матчу проти Маріуполя у Лізі Європи

Нагадаємо, обидва протистояння українських клубів в Лізі Європи відбудуться 15 серпня.

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Теги
Ліга Європи Арбітри Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Зоря - ЦСКА Софія АЗ - Маріуполь
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