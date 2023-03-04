УЕФА оштрафовал 11 клубов из разных стран Европы из-за "просроченной задолженности", сообщает AP News.

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Самое серьезное наказание грозит румынскому Клужу и Олимпии из Любляны (Словения) – клубы могут дисквалифицировать на сезон от участия в еврокубках до 2027 года. Они получили испытательные сроки в один или два года с финансовыми целями, которых необходимо достичь. Кроме этого, Клуж получил штраф в 250 тысяч евро, а Олимпия оштрафована на 100 тысяч.

Наказали также хорватские Осиек и Риеку. Клубы имеют просроченную задолженность еще с прошлого сезона, поэтому их лишили призовых за участие в Лиге конференций в нынешней кампании. Другие штрафы составляли от 150 тысяч евро до 10 тысяч. Такие штрафы должны оплатить Арис (Греция), Астана (Казахстан), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Флориана (Мальта), Коньяспор (Турция), Кызыл-Жар (Казахстан) и Вальмиера (Латвия).

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