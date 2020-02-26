УЕФА начал перепродажу билетов на Евро-2020

Англия — 13:28 197
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Манчестер Сити официально подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации из еврокубков
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"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукоюИнтервью — 12:00 697
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Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерівЛига чемпионов — 09:00 1867
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Реал – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:00 407
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Бавария розгромила Челси в 1/8 ЛЧ: мастер-класс по топ-футболу для лондонцев, полезный Гнабри и впечатляющий ЛевандовскиЛига чемпионов — 03:54 752