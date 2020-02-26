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УЕФА начал перепродажу билетов на Евро-2020

19:51 90 Читати українською
УЕФА начал перепродажу билетов на Евро-2020
Сборная Украины / фото из открытых источников

УЕФА запустил официальную платформу, на которой началась перепродажа билетов на предстоящий чемпионат Европы.

Билеты реализуются в трех категориях. 14 июня Украина встретится в Амстердаме со сборной Нидерландов. На этот матч билетов нет.

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Цена билетов на матчи "сине-желтых" 18 и 22 июня составляет 30, 75 и 125 евро. Также еще доступна часть билетов на матчи плей-офф, кроме финала.

Напомним, что Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. Финал состоится 12 июля на лондонском Уэмбли.

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