УЄФА розпочав перепродаж квитків на Євро-2020

УЄФА запустив офіційну платформу, на якій розпочався перепродаж квитків на майбутній чемпіонат Європи.

Квитки реалізуються в трьох категоріях. 14 червня Україна зустрінеться в Амстердамі зі збірною Нідерландів. На цей матч квитків немає.

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Ціна квитків на матчі "синьо-жовтих" 18 і 22 червня становить 30, 75 і 125 євро. Також ще доступна частина квитків на матчі плей-офф, крім фіналу.

Нагадаємо, що Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. Фінал відбудеться 12 липня на лондонському Вемблі.

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