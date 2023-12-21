В сезоне 2024/25 Лига чемпионов должна была бы изменить формат. В первую очередь увеличилось бы количество участников (до 36) и матчей во время розыгрыша турнира.

Лига чемпионов: УЕФА обнародовал обновленный формат турнира – революционный групповой этап и сохранение традиций

Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Vozpópuli, УЕФА после получения решения Суда ЕС о разрешении на запуск Суперлиги задумался о целесообразности изменения формата соревнований в следующем сезоне.

По информации источника, не исключено, что Организация планирует вообще отказаться от реструктуризации Лиги чемпионов. То есть существует вариант, что турнир будет проходить по привычным правилам, действующим в текущем сезоне. По мнению УЕФА, это решение может помочь выиграть конкуренцию с организаторами Суперлиги, которую планируют запустить в 2025 году.

Напомним, сегодня, 21 декабря, суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги. А это означает, что любой может создать новый турнир, а УЕФА и ФИФА не имеют права санкционировать клубы за участие в нем.

Суд ЕС принял официальное решение в пользу Суперлиги – УЕФА и ФИФА проиграли скандальное дело