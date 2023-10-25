Клуб Серии А официально остался без тренера
25 октября 10:58 - Читати українською
Удинезе решил пойти на изменения после провального начала сезона.
Удинезе на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андреа Соттиля.
Серия А выторговала 4,5 млрд евро за телевизионные права – президент чемпиона назвал это "смертью футбола"
Вместе с ним клуб покинул и его тренерский штаб – Джанлука Кристальди, Сальваторе Джентиле, Якопо Альберти и Эудженио Вассалле.
Отметим, что Удинезе еще не знает вкуса побед в текущем сезоне в чемпионате. В 9 турах фриульцы 6 раз сыграли вничью, еще трижды проиграв, и занимают заслуженное 18 место.
Милан в меньшинстве проиграл Ювентусу – туринцы подобрались к лидерам, слезы главного героя
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter