Удинезе решил пойти на изменения после провального начала сезона.

Удинезе на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андреа Соттиля.

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Вместе с ним клуб покинул и его тренерский штаб – Джанлука Кристальди, Сальваторе Джентиле, Якопо Альберти и Эудженио Вассалле.

Отметим, что Удинезе еще не знает вкуса побед в текущем сезоне в чемпионате. В 9 турах фриульцы 6 раз сыграли вничью, еще трижды проиграв, и занимают заслуженное 18 место.

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