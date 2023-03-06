Рома оказалась сильнее Ювентуса в поединке 25-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча Рома – Ювентус с курьезным удалением на "Футбол 24".

В первом тайме команды создали аж один опасный момент – после удара головой Рабьо мяч попал в штангу. После перерыва Рома открыла счет в игре. Манчини пробил издали и был точным, а Щенсны – бессильным.

Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд

Ювентус большими силами пошел вперед, но Мойзе Кин подставил команду, увидев красную карточку уже через 40 секунд после выхода на поле. Таким образом, Рома набрала 47 очков и поднялась на четвертое место, а Ювентус с 35 пунктами пока восьмой.