Найкращий бомбардир Віссам Бен-Єддер покидає команду і 30 червня отримає статус вільного агента, інформує прес-служба монегасків.

Монако офіційно продовжив контракт із гравцем збірної Бразилії

Форвард повністю виправдав 40 млн євро, які Монако заплатив Севільї у 2019-му. Бен-Єддер провів у футболці князівського клубу 201 матч, оформивши 118 голів (другий показник в історії) та 34 асисти. З бомбардирськими здібностями француза ознайомився і Шахтар, який пропустив дубль від Віссама у матчі кваліфікації ЛЧ 2021/22.

У серпні Бен-Єддеру виповниться 34, але має знайтись чимало претендентів на безкоштовний перехід гравця такого рівня. Натомість Монако треба шукати нового лідера атак перед виступом у груповому етапі ЛЧ.

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