Каждый желающий может выбрать наиболее подходящий вариант.

Украинская ассоциация футбола к своему 30-летию организовала среди болельщиков голосование, цель которого – определить лучший гол нашей национальной команды за всю ее историю, сообщает официальный сайт организации.

"Петраков таким и остался": Коваленко дал откровенную оценку наставнику сборной Украины

Среди номинантов:

1. Иван Гецко (Украина – Венгрия – 1:3), 1992 год.

2. Андрей Шевченко (Россия – Украина – 1:1), 1999 год.

3. Александр Горшков (Украина – Испания – 2:2), 2003 год.

4. Андрей Шевченко (Турция – Украина – 0:3), 2004 год.

5. Сергей Ребров (Украина – Саудовская Аравия – 4:0), 2006 год.

6. Артем Милевский (Украина – Швейцария – 0:0, в серии послематчевых пенальти), 2006 год.

7. Евгений Коноплянка (Англия – Украина – 1:1), 2012 год.

8. Виктор Цыганков (Украина – Испания – 1:0), 2020 год.

9. Андрей Ярмоленко (Украина – Нидерланды – 2:3), 2021 год.

10. Александр Зинченко (Украина – Швеция – 2:1), 2021 год.

Отдать свой голос за достойного кандидата можно по ссылке.

Напомним, сборная Украины завоевала право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. Первым соперником подопечных Александра Петракова станет сборная Шотландии. Сильнейший встретится с победителем пары Австрия – Уэльс.

Аталанта эффектно победила Наполи и включилась в борьбу за скудетто – Малиновский с классным голом и лучшей оценкой