Кожен охочий може обрати найдостойніший варіант.

Українська асоціація футболу до свого 30-річчя організувала серед уболівальників голосування, мета якого – визначити найкращий гол нашої національної команди за всю її історію, повідомляє офіційний сайт організації.

"Петраков таким і залишився": Коваленко дав відверту оцінку наставнику збірної України

Серед номінантів:

1. Іван Гецко (Україна – Угорщина – 1:3), 1992 рік.

2. Андрій Шевченко (Росія – Україна – 1:1), 1999 рік.

3. Олександр Горшков (Україна – Іспанія – 2:2), 2003 рік.

4. Андрій Шевченко (Туреччина –Україна – 0:3), 2004 рік.

5. Сергій Ребров (Україна – Саудівська Аравія – 4:0), 2006 рік.

6. Артем Мілевський (Україна – Швейцарія – 0:0, в серії післяматчевих пенальті), 2006 рік.

7. Євген Коноплянка (Англія – Україна – 1:1), 2012 рік.

8. Віктор Циганков (Україна – Іспанія – 1:0), 2020 рік.

9. Андрій Ярмоленко (Україна – Нідерланди – 2:3), 2021 рік.

10. Олександр Зінченко (Україна – Швеція – 2:1), 2021 рік.

Віддати свій голос за гідного кандидата можна за посиланням.

Нагадаємо, збірна України завоювала право зіграти у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу 2022 року. Першим суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Шотландії. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Австрія – Уельс.

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