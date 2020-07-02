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УАФ разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона

2 июля 18:56 - Читати українською
УАФ разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона
Динамо – Заря / ФК Динамо Киев

Исполком Украинской ассоциации футбола внес важные изменения в регламент соревнований.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в Регламент относительно статуса и трансфера футболистов на сезоны 2019/20 и 2020/20, сообщает официальный сайт УАФ.

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Рассмотрев предложение об утверждении временных изменений в Регламент УАФ относительно статуса и трансфера на выполнение циркуляра ФИФА 1720 от 11.06.2020 г., которым внесены временные изменения в Регламент ФИФА относительно статуса и трансфера игроков, Исполком УАФ решил утвердить временные изменения в Регламент УАФ относительно статуса и трансфера футболистов на сезоны-2019/20, 2020/20.

В частности, в течение одного сезона футболист может быть зарегистрирован максимум за три клуба. В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных соревнованиях лишь за три клуба независимо от их принадлежности (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ или региональная федерация).

Напомним, ранее такие изменения ввела Международная федерация футбола (ФИФА), временно позволив игрокам играть в течение одного сезона за три разных клуба. Бывший регламент ФИФА предусматривал, что футболист в течение одного сезона имеет право выступать только за две команды.

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УПЛ ФИФА УАФ ПФЛ ДЮФЛ АЛФУ
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