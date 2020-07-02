УАФ дозволила футболістам виступати за три клуби протягом сезону

Виконком Української асоціації футболу вніс важливі зміни до регламенту змагань.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни до Регламенту зі статусу і трансферу футболістів на сезони 2019/20 та 2020/20, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Розглянувши пропозицію щодо затвердження тимчасових змін до Регламенту УАФ зі статусу і трансферу футболістів на виконання циркуляру ФІФА 1720 від 11.06.2020 р., яким внесено тимчасові зміни до Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу гравців, Виконком УАФ вирішив затвердити тимчасові зміни до Регламенту УАФ зі статусу і трансферу футболістів на сезони-2019/20, 2020/20.

Зокрема, протягом одного сезону футболіст може бути зареєстрований щонайбільше за три клуби. Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях лише за три клуби незалежно від їхньої приналежності (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ чи регіональна федерація).

Нагадаємо, раніше такі зміни ввела Міжнародна федерація футболу (ФІФА), тимчасово дозволивши гравцям грати протягом одного сезону за три різних клуби. Колишній регламент ФІФА передбачав, що футболіст впродовж одного сезону має право виступати лише за дві команди.

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