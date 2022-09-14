"Решение УЕФА формально касается только официальных соревнований. Поэтому это позволяет российским футбольным функционерам вести переговоры о возможном проведении товарищеских матчей. Но Украинская ассоциация футбола сразу реагирует и на такие попытки.

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Да, совсем недавно мы написали письма в ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между Россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября. Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся. Похожие действия мы предпринимаем и в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17, которые в октябре должны были бы состояться на Балканах.

Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых – чтобы Россия не участвовала в жеребьевке квалификации Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Страна-агрессор не может быть представлена в соревнованиях, где участвуют сборные стран, которые, в отличие от РФ, уважают суверенитет, территориальную целостность других государств. Должна быть полная изоляция на международной арене, в том числе в футболе!" – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

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