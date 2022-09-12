А также перестанет выплачивать программную финансовую помощь, предусмотренную на развитие футбола в стране.

УЕФА отстранит сборную Боснии и Герцеговины от своих турниров под своей эгидой за контрольный матч со сборной России. Об этом сообщает боснийский портал Dnevni Avaz, ссылаясь на собственный источник, близкий к руководству УЕФА.

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Отстранение будет касаться отборочных турниров к чемпионату мира и Европы, а также Лиги наций. Согласно источнику, УЕФА введет санкции в отношении боснийской Федерации футбола после сыгранного матча со сборной России, если он все же состоится.

"УЕФА ответил, что товарищеские матчи не входят в его компетенцию... Но после этого последуют санкции", – отметил источник.

Также в случае проведения матча со сборной страны-террориста УЕФА перестанет выплачивать боснийской Федерации программную финансовую помощь, предусмотренную на развитие футбола в стране.

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