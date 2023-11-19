"В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить Ассоциацию ветеранов футбола Украины в статусе исполняющего обязанности.

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Я согласился и делал все, чем мог быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол – это моя жизнь", – цитирует Демьяненко официальный сайт УАФ.

К слову, о своем решении 64-летний чиновник сообщил после проведения мини-футбольного турнира памяти защитника Донецкого аэропорта, бойца 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Боровика.

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