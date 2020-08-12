УАФ объявила регламент и формат Кубка Украины 2020/21 – Динамо и Шахтер стартуют позже всех

Кубок Украины в сезоне 2020/21 будет состоять из семи этапов, а Динамо и Шахтер вступят в борьбу только на стадии четвертьфинала.

Исполком УАФ официально утвердил регламент Кубка Украины 2020/21. Соревнования пройдут в семь этапов, три из которых – это предварительные раунды, сообщает официальный сайт УАФ.

Первый этап планируется провести 26-29 августа. В нем примут участие обладатель и финалист Кубка Украины среди аматорских команд, а также команды Первой и Второй лиг.

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Во втором предварительном этапе (базовая дата – 16 сентября) примут участие победители первого предварительного этапа и команды УПЛ согласно схеме проведения Кубка Украины. В третьем предварительном этапе (30 сентября) примут участие победители второго предварительного этапа и команды УПЛ согласно схеме проведения Кубка Украины.

В 1/8 финала (2 декабря) примут участие победители третьего предварительного этапа и команды УПЛ согласно схеме проведения Кубка Украины. Динамо и Шахтер вступят в борьбу только на стадии четвертьфинала. Как известно, динамовцы является действующим обладателем Кубка Украины, а "горняки" – чемпионом УПЛ. 1/4 финала пройдет 3 марта 2021-го.

Заметим, что в сезоне 2019/20 Динамо и Шахтер стартовали с 1/8 финала. Теперь путь грандов сократили – для победы в турнире им достаточно выиграть лишь 3 матча.

Матчи 1/2 финала пройдут 21 апреля 2021 года, а финал – 12 мая в Тернополе, который должен был принять решающий поединок еще в этом году.

Все этапы состоят из одного матча. На каждом этапе проводится слепая жеребьевка. Окончательно структуру проведения соревнований и количество участников будет определены после того, как ПФЛ сформирует состав участников в Первой и Второй лигах.

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