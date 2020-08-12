УАФ оголосила регламент і формат Кубка України 2020/21 – Динамо і Шахтар стартують найпізніше

Кубок України у сезоні 2020/21 складатиметься з семи етапів, а Динамо і Шахтар вступлять у боротьбу лише на стадії чвертьфіналу.

Виконком УАФ офіційно затвердив регламент Кубка України 2020/21. Змагання пройдуть у сім етапів, три з яких – це попередні раунди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Перший етап заплановано провести 26-29 серпня. У ньому візьмуть участь володар та фіналіст Кубка України серед аматорських команд, а також команди Першої та Другої ліг.

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У другому попередньому етапі (базова дата – 16 вересня) візьмуть участь переможці першого попереднього етапу та команди УПЛ згідно зі схемою проведення Кубка України. У третьому попередньому етапі (30 вересня) візьмуть участь переможці другого попереднього етапу і команди УПЛ згідно зі схемою проведення Кубка України.

У 1/8 фіналу (2 грудня) візьмуть участь переможці третього попереднього етапу та команди УПЛ згідно зі схемою проведення Кубка України. Динамо та Шахтар вступлять у боротьбу лише на стадії чвертьфіналу. Як відомо, динамівці є чинним володарем Кубка України, а "гірники" – чемпіоном УПЛ. 1/4 фіналу пройде 3 березня 2021 року.

Зауважимо, що в сезоні 2019/20 Динамо і Шахтар стартували з 1/8 фіналу. Тепер шлях грандів скоротили – для перемоги в турнірі їм достатньо виграти лише 3 матчі.

Матчі 1/2 фіналу пройдуть 21 квітня 2021 року, а фінал – 12 травня у Тернополі, який мав прийняти цьогорічний вирішальний поєдинок.

Усі етапи складаються з одного матчу. На кожному етапі проводиться сліпе жеребкування. Остаточно структуру проведення змагань та кількість учасників буде визначено після того, як ПФЛ сформує склад учасників у Першій та Другій лігах.

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