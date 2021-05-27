У 48-летнего специалиста, который покинул тренерский мостик Реала, есть сразу три варианта развития событий, сообщает Mundo Deportivo. Вскоре он может возглавить топ-клуб, или сборную. Или же наоборот – взять отпуск на год.

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После того, как Ювентус пригласил Массимилианно Аллегри, француз может принять предложение одного из клубов АПЛ. Там на него претендует сразу несколько команд. Возможность возглавить сборную Франции появится только после Евро-2020. L'Équipe называет его основным претендентом на место Дешама.

Напомним, Зизу впервые возглавлял "сливочных" в 2016-2018 годах. Тогда коллектив трижды подряд брал трофей Лиги чемпионов. Француз второй раз вернулся в Реал весной 2019 года.

В сезоне 2020/21 подопечные 48-летнего специалиста остались без трофеев, финишировав вторыми в чемпионате Испании и вылетев из ЛЧ в полуфинале от Челси. Контракт Зинедина был рассчитан до следующего лета, но по обоюдному согласию сторон его разорвали. На этом настоял сам тренер.

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