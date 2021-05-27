Защитник Реала Серхио Рамос попрощался с Зинедином Зиданом, который накануне подал в отставку с поста главного тренера.

35-летний капитан "бланкос" пожелал бывшему наставнику всего наилучшего и подчеркнул, что он заслужил на отдых и время с семьей.

Зидан официально покинул Реал

"ZZ – один и единственный. Желаю тебе всего наилучшего. Ты заслуживаешь этого. Наслаждайся жизнью, наслаждайся временем с семьей. Крепко обнимаю, мистер. Мерси, Зидан", – написал Серхио Рамос на своей странице в Instagram.

Напомним, Зизу впервые возглавлял "сливочных" в 2016-2018 годах. Тогда коллектив трижды подряд брал трофей Лиги чемпионов. Француз второй раз вернулся в Реал весной 2019 года.

В сезоне 2020/21 подопечные 48-летнего специалиста остались без трофеев, финишировав вторыми в чемпионате Испании и вылетев из ЛЧ в полуфинале от Челси. Контракт Зинедина был рассчитан до следующего лета, но по обоюдному согласию сторон его разорвали. На этом настоял сам тренер.

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