"Я не буду оригинальным, конечно, не ожидал такого результата. В свое время мне довелось поиграть в Австрии, поэтому знал, что местные футболисты хорошо обучены, пытаются четко выполнять тренерскую установку. Вот и Рапид понравился своим прагматизмом, каждый игрок знал, что ему делать в той или иной ситуации.

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На мой взгляд, хозяева наиграли на победу, хотя многие могут утверждать, что счет не по игре, принимая во внимание то, что венцы реализовали все свои голевые моменты, а луганчане – нет. Однако в футболе побеждает та команда, которая делает меньше ошибок. Тем более таких нелепых, как в эпизоде ​​с третьим пропущенным Зарей мячом. Может, в чемпионате УПЛ соперники и прощают такие промахи, но на международной арене наказание следует незамедлительно.

Футболистов Зари за бойцовский характер часто называют "мужиками". В ответном матче с Рапидом в Запорожье им представится возможность реабилитироваться. Только здесь лишь волевыми качествами не обойтись, нужно будет продемонстрировать и мастерство, которого вчера луганчанам в Вене явно не хватало", – сказал Паляница в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в первом поединке "мужики" неожиданно потерпели разгромное поражение от Рапида со счетом 0:3. Ответный матч состоится через неделю, 26 августа. Начало встречи в 19:30.

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