"Я не буду оригінальним, звичайно, не очікував такого результату. Свого часу мені довелося пограти в Австрії, тому знав, що місцеві футболісти добре навчені, намагаються чітко виконувати тренерську установку. Ось і Рапід сподобався своїм прагматизмом, кожен гравець знав, що йому робити в тій чи іншій ситуації.

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На мій погляд, господарі награли на перемогу, хоча багато хто може стверджувати, що рахунок не по грі, беручи до уваги те, що віденці реалізували всі свої гольові моменти, а луганці – ні. Однак у футболі перемагає та команда, яка робить менше помилок. Тим більше таких безглуздих, як в епізоді з третім пропущеним Зорею м'ячем. Може, в чемпіонаті УПЛ суперники і пробачають такі промахи, але на міжнародній арені покарання миттєве.

Футболістів Зорі за бійцівський характер часто називають "мужиками". У повторному матчі з Рапідом у Запоріжжі їм випаде можливість реабілітуватися. Тільки тут лише вольовими якостями не обійтися, потрібно буде продемонструвати і майстерність, якої луганцям у Відні явно не вистачало", – сказав Паляниця у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у першому поєдинку "мужики" неочікувано зазнали розгромної поразки від Рапіда з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 26 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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