"Что случилось с командой в поединке с Рапидом, объяснить сложно. Тем более, что первый тайм и большая половина второй 45-минутки давали повод для оптимизма, несмотря на пропущенный мяч. Сотворить на выезде столько голевых моментов, но в итоге проиграть с крупным счетом, это нонсенс. Шансов на выход в групповой раунд Лиги Европы у луганчан очень мало.

"Еще ничего не закончено": наставник Рапида опасается Зарю несмотря на триумф в первом матче Лиги Европы

Команда Виктора Скрипника не отходила от своей модели игры. И ход матча давал повод говорить о том, что Рапид под силу украинской команде, но эти нелепые ошибки в обороне перечеркивали все старания команды в атаке. Заря подарила победу Рапиду.

Есть ли у луганчан шанс на сатисфакцию в ответном матче? Чтобы на это рассчитывать, необходимо быть целеустремленным, забыть о промахах в первом матче, безусловно, проанализировав свои недостатки, и с новыми силами ринутся в бой. И как бы банально это не звучало, но нужен будет быстрый гол, и не один, не говоря уже о надежности своей защиты, которая, в Австрии напоминала проходной двор. Как показал прошедший поединок, у Зари есть большие проблемы выхода из обороны в атаку. В ответном матче важно действовать с холодной головой, а не с горячим сердцем", – сказал Езерский в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в первом матче "мужики" неожиданно потерпели разгромное поражение от Рапида со счетом 0:3. Ответный матч состоится через неделю, 26 августа. Начало встречи в 19:30.

Рапид разгромил Зарю в плей-офф квалификации ЛЕ: фиаско атаки "мужиков", проблемы под прессингом и приговор для УПЛ