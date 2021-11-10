"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру.

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Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками. Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами.

Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции", – цитирует Петрова сайт УАФ.

Напомним, после спарринга с болгарами (11 ноября) украинцы сыграют ключевой матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии (16 ноября).

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