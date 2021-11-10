"Україна — сильний суперник. Сподіваюся, що ми продемонструємо хорошу гру.

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Зараз ми будуємо нову команду, на яку варто створювати тиск, аби дізнатися, як ми працюємо. Нам необхідний досвід зустрічей із такими суперниками. Впевнений, що з Боснією і Герцеговиною Україна буде діяти інакше, ніж із нами.

Суперник має славетну історію й сильних футболістів у своєму розпорядженні. Сподіваюся, що мої хлопці напишуть свою історію. У нас також є добрі традиції", – цитує Петрова сайт УАФ.

Нагадаємо, після спарингу з болгарами (11 листопада) українці зіграють ключовий матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії (16 листопада).

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