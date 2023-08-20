"Я хочу подобрать правильное время для использования Трубина, чтобы это не было слишком рано или слишком поздно.

Тренер сборной Украины оценил перспективы Трубина в Бенфике, сравнив его с Эдерсоном и Облаком

Лучшая интеграция – это сама игра, но, с другой стороны, я также хочу, чтобы он начал с позитива", – цитирует Шмидта Correio da Manhã.

Напомним, Трубин не попал в заявку на первый поединок чемпионата Португалии против Боавишты (2:3), а матч против Эшторила (2:0), который состоялся накануне, провел в запасе (несмотря на отсутствие основного голкипера Одессааса Влаходимоса).

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