Тренер Бенфики – о дебюте Трубина: "Хочу подобрать правильное время, чтобы не было слишком рано или поздно"
Главный тренер лиссабонцев Рогер Шмидт рассказал о планах относительно украинского голкипера Анатолия Трубина.
"Я хочу подобрать правильное время для использования Трубина, чтобы это не было слишком рано или слишком поздно.
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Лучшая интеграция – это сама игра, но, с другой стороны, я также хочу, чтобы он начал с позитива", – цитирует Шмидта Correio da Manhã.
Напомним, Трубин не попал в заявку на первый поединок чемпионата Португалии против Боавишты (2:3), а матч против Эшторила (2:0), который состоялся накануне, провел в запасе (несмотря на отсутствие основного голкипера Одессааса Влаходимоса).
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