"Мне кажется, что у Игоря Суркиса вообще очень мало претензий к Луческу. Но одна из претензий, о которых я знаю, это то, что Луческу пообещал использовать молодые кадры в больших объемах, чем перед матчем со Львовом.

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И в этом матче мы увидели уже Царенко на позиции Буяльского, Ванат – это понятно, он был голодным, появился Волошин", – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, в матче со Львовом Динамо взяло верх со счетом 2:0 и после 19-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 36 очков.

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