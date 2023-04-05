"Мені здається, що у Ігоря Суркіса взагалі дуже мало претензій до Луческу. Але одна із претензій, про які я знаю, це те, що Луческу пообіцяв використовувати молоді кадри у більших обсягах, ніж перед матчем із Львовом.

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І в цьому матчі ми побачили вже Царенка на позиції Буяльського, Ванат – це зрозуміло, він був голодним, з'явився Волошин", – сказав Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, у матчі зі Львовом Динамо взяло гору з рахунком 2:0 і після 19-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 36 очок.

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