Матвиенко может заменить звезду Аякса, которого за серьезные деньги продают в Англию
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко имеет хорошую прессу в Европе.
Лидер "горняков" мог бы стать отличным усилением для Аякса в нынешнее межсезонье, считает Барт Сандерс, автор подкаста о нидерландском гранде.
Ярмоленко и Матвиенко оказались в сотне лучших игроков европейских сборных от УЕФА
Амстердамцы готовятся к продаже Лисандро Мартинеса, за которого сражаются Арсенал и МЮ. Аргентинца оценивают в 50 млн евро, а на его место хотят пригласить другого универсального защитника. На трансфер намекает еще один факт – представители 26-летнего Матвиенко в соцсетях обменялись подписками с Класом-Яном Хунтелааром, который сейчас является советником правления Аякса.
Добавим, что в прошлом сокращенном сезоне защитник Шахтера провел 23 матча, оформив один гол и один ассист. Контракт с "горняками" рассчитан до лета 2025 года, нынешняя цена Матвиенко по Transfermarkt – 11 млн. евро.
120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?