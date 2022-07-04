Лидер "горняков" мог бы стать отличным усилением для Аякса в нынешнее межсезонье, считает Барт Сандерс, автор подкаста о нидерландском гранде.

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Амстердамцы готовятся к продаже Лисандро Мартинеса, за которого сражаются Арсенал и МЮ. Аргентинца оценивают в 50 млн евро, а на его место хотят пригласить другого универсального защитника. На трансфер намекает еще один факт – представители 26-летнего Матвиенко в соцсетях обменялись подписками с Класом-Яном Хунтелааром, который сейчас является советником правления Аякса.

Добавим, что в прошлом сокращенном сезоне защитник Шахтера провел 23 матча, оформив один гол и один ассист. Контракт с "горняками" рассчитан до лета 2025 года, нынешняя цена Матвиенко по Transfermarkt – 11 млн. евро.

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