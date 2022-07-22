"У Ракицкого было приглашение из Ботафого недавно. Как ни странно, из Бразилии. Было предложение, при этом достаточно хороший и серьезный контракт. У него была возможность поехать и выступать в Бразилии.

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Но он отказался по семейным причинам, а, возможно, ожидал приглашения Шахтера. Однако не сложилось ни в Бразилии, ни в Шахтере. Насколько я понимаю, Ракицкий будет в одном из турецких клубов", – заявил Цыганык .

Напомним, после расторжения контракта с Зенитом Ярослав тренировался с Металлистом и Шахтером. 32-летний защитник даже был близок к подписанию контракта с "горняками", но в последний момент отказался. Ожидается, что футболист станет игроком Аданы Демирспор.

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