У Ракицкого было предложение от бразильского клуба – известна причина отказа
Журналист Игорь Цыганык рассказал, что защитником Ярославом Ракицким интересовался бразильский Ботафого.
"У Ракицкого было приглашение из Ботафого недавно. Как ни странно, из Бразилии. Было предложение, при этом достаточно хороший и серьезный контракт. У него была возможность поехать и выступать в Бразилии.
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Но он отказался по семейным причинам, а, возможно, ожидал приглашения Шахтера. Однако не сложилось ни в Бразилии, ни в Шахтере. Насколько я понимаю, Ракицкий будет в одном из турецких клубов", – заявил Цыганык.
Напомним, после расторжения контракта с Зенитом Ярослав тренировался с Металлистом и Шахтером. 32-летний защитник даже был близок к подписанию контракта с "горняками", но в последний момент отказался. Ожидается, что футболист станет игроком Аданы Демирспор.
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