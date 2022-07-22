"У Ракицького було запрошення з Ботафого нещодавно. Як не дивно, з Бразилії. Була пропозиція, при цьому достатньо хороший і серйозний контракт. Він мав можливість поїхати й виступати в Бразилії.

Ракицький остаточно обрав новий клуб після зриву з Шахтарем – є деталі контракту

Але він відмовився через сімейні причини, а, можливо, чекав на запрошення Шахтаря. Однак не склалося ані в Бразилії, ані в Шахтарі. Наскільки я розумію, Ракицький буде в одному з турецьких клубів", – заявив Циганик.

Нагадаємо, після розірвання контракту з Зенітом Ярослав тренувався з Металістом та Шахтарем. 32-річний оборонець навіть був близький до підписання контракту з "гірниками", але в останній момент відмовився. Очікується, що футболіст стане гравцем Адани Демірспор.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі