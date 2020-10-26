"Почеттино – это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не очень качественные. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или российской Премьер-лиге, нужно делать очень много.

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Реально ли это? Думаю, вряд ли. У Почеттино достаточно денег, он попытается найти себе что-то получше. Хотя Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что Тоттенхэм выступал при нем очень хорошо", – цитирует Капелло издание Сhampionat.

Напомним, ныне безработный Почеттино возглавлял Тоттенхэм с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал Саутгемптон и Эспаньол. Со "шпорами" аргентинец доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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